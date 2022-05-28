Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг

Прыгун в высоту Эрик Кинард заработал полгода дисквалификации за фото в соцсетях.

Олимпийский чемпион 2012 года Эрик Кинард был дисквалифицирован на шесть месяцев за запрещенные внутривенные вливания. Кинард попался исключительно по собственной глупости. Прошлым летом он попытался отобраться на Олимпийские игры в Токио, но остался только четвертым на национальном чемпионате. После чего по факту завершил карьеру, но забыл уведомить об этом антидопинговые инстанции. Классика жанра: до этого ровно в таком же стиле попадались прыгун в воду Илья Захаров и десятки других спортсменов.

В январе USADA обнаружило в соцсетях Кинарда фото, где он лежит под капельницей. Что там конкретно был за препарат — непонятно, скорее всего, невинный физраствор или что-то вроде этого. Но в соответствии с Кодексом запрещены любые внутривенные вливания объемом более 100 мл в течение 12 часов. У Кинарда, естественно, никакого терапевтического исключения оформлено не было, поэтому он и получил дисквалификацию.

Иван Ухов и Эрик Кинард. Фото Global Look Press

Кинард не был рад золоту Олимпиады

Сам Кинард воспринял случившееся философски. По факту он уже давно не прыгает и не собирается возвращаться в сектор. А олимпийское золото 2012 года у американца никто отбирать не собирается. Получил он его, кстати, совсем недавно тоже после дисквалификации соперника. Иван Ухов проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде в 2020-м, и так, спустя восемь лет после Игр, Кинард официально стал олимпийским чемпионом.

— Мне все равно, — говорил тогда Кинард. — Прошло слишком много времени, все эти суды заняли целую вечность.

Интересно, что олимпийское серебро следом за Кинардом получили тогда сразу трое спортсменов — Дерек Друин из Канады, британец Робби Грабарж и Мутаз Эсса Баршим из Катара. Баршим — победитель последних Игр в Токио, тоже говорил, что серебро Олимпиады спустя столько лет не имеет для него особого значения.

Дисквалификация за фотку в соцсетях — тоже далеко не новость. В 2018-м знаменитый американский пловец Райан Лохте получил 14 месяцев отстранения за аналогичный пост с капельницей. Причем совершенно неважно, какой конкретно препарат вводился и входит ли он в запрещенный список. Запрещены абсолютно любые вливания, если уж спортсмен сам делает пост и не скрывает факта их использования — это практически стопроцентный дисквал.

Эрик Кинард. Фото Global Look Press

В Чувашии дело о капельницах развалилось

Совсем недавно было громкое «дело о капельницах» и в российском спорте. В 2017 году специалисты отдела расследований РУСАДА поймали с поличным в чувашском училище олимпийского резерва целую группу спортсменов. Там имелось оборудование для запрещенных вливаний, а проводили их в том числе и несовершеннолетним.

Результатом стало масштабное расследование, где обвинения получили около 60 спортсменов, а против врача завели уголовное дело. Но на поверку практически все эти обвинения рассыпались. Уголовку закрыли из-за недостаточности улик. Большая часть спортсменов получила символические сроки, которые истекли, пока шло следствие. Несовершеннолетних фигурантов дела вообще оправдали полностью, так как было доказано, что они полностью полагались на профессионализм медперсонала и не могли знать, что вливания запрещены.

Но Кинард — взрослый опытный атлет, там ситуация совсем иная. Другой вопрос, что шесть месяцев дисквала за фотку в соцсетях испортили конец отличной карьеры.