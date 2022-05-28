Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Олимпийский чемпион 2012 года Эрик Кинард был дисквалифицирован на шесть месяцев за запрещенные внутривенные вливания. Кинард попался исключительно по собственной глупости. Прошлым летом он попытался отобраться на Олимпийские игры в Токио, но остался только четвертым на национальном чемпионате. После чего по факту завершил карьеру, но забыл уведомить об этом антидопинговые инстанции. Классика жанра: до этого ровно в таком же стиле попадались прыгун в воду Илья Захаров и десятки других спортсменов.
В январе USADA обнаружило в соцсетях Кинарда фото, где он лежит под капельницей. Что там конкретно был за препарат — непонятно, скорее всего, невинный физраствор или что-то вроде этого. Но в соответствии с Кодексом запрещены любые внутривенные вливания объемом более 100 мл в течение 12 часов. У Кинарда, естественно, никакого терапевтического исключения оформлено не было, поэтому он и получил дисквалификацию.
Кинард не был рад золоту Олимпиады
Сам Кинард воспринял случившееся философски. По факту он уже давно не прыгает и не собирается возвращаться в сектор. А олимпийское золото 2012 года у американца никто отбирать не собирается. Получил он его, кстати, совсем недавно тоже после дисквалификации соперника. Иван Ухов проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде в 2020-м, и так, спустя восемь лет после Игр, Кинард официально стал олимпийским чемпионом.
— Мне все равно, — говорил тогда Кинард. — Прошло слишком много времени, все эти суды заняли целую вечность.
Интересно, что олимпийское серебро следом за Кинардом получили тогда сразу трое спортсменов — Дерек Друин из Канады, британец Робби Грабарж и Мутаз Эсса Баршим из Катара. Баршим — победитель последних Игр в Токио, тоже говорил, что серебро Олимпиады спустя столько лет не имеет для него особого значения.
Дисквалификация за фотку в соцсетях — тоже далеко не новость. В 2018-м знаменитый американский пловец Райан Лохте получил 14 месяцев отстранения за аналогичный пост с капельницей. Причем совершенно неважно, какой конкретно препарат вводился и входит ли он в запрещенный список. Запрещены абсолютно любые вливания, если уж спортсмен сам делает пост и не скрывает факта их использования — это практически стопроцентный дисквал.
В Чувашии дело о капельницах развалилось
Совсем недавно было громкое «дело о капельницах» и в российском спорте. В 2017 году специалисты отдела расследований РУСАДА поймали с поличным в чувашском училище олимпийского резерва целую группу спортсменов. Там имелось оборудование для запрещенных вливаний, а проводили их в том числе и несовершеннолетним.
Результатом стало масштабное расследование, где обвинения получили около 60 спортсменов, а против врача завели уголовное дело. Но на поверку практически все эти обвинения рассыпались. Уголовку закрыли из-за недостаточности улик. Большая часть спортсменов получила символические сроки, которые истекли, пока шло следствие. Несовершеннолетних фигурантов дела вообще оправдали полностью, так как было доказано, что они полностью полагались на профессионализм медперсонала и не могли знать, что вливания запрещены.
Но Кинард — взрослый опытный атлет, там ситуация совсем иная. Другой вопрос, что шесть месяцев дисквала за фотку в соцсетях испортили конец отличной карьеры.