Белорусских спортсменов не выпускают за границу. Но не из-за Тимановской, а из-за санкций

Пока речь идет только о коммерческих соревнованиях, но это все равно болезненный удар для звезд спорта из Белоруссии.

Скандально известная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила о том, что спортсменам из этой страны отныне запрещено соревноваться за границей. «Министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Белоруссии — будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках», — приводит слова Тимановской РБК. Кристина уверяет, что некоторые спортсмены уже купили билеты на свои турниры и теперь им не будут компенсировать эти расходы. «Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать», — отметила бежавшая в Польшу 24-летняя спортсменка.

Слова Тимановской подтвердил и уехавший в Германию белорусский десятиборец Андрей Кравченко. Он опубликовал в Instagram скриншоты переписки, в которой утверждается, что Министерство спорта Белоруссии якобы грозит увольнением всем спортсменам, которые отправятся на соревнования за рубеж. Издание Tribuna.com уточнило, что речь идет не обо всех стартах, а только о финансировании из бюджета поездок на коммерческие турниры и сборы перед ними. В частности, под запрет подпадают этапы «Бриллиантовой лиги» в легкой атлетике и Мировая лига плавания. Тем не менее для некоторых спортсменов это может стать болезненным ударом.

При чем здесь Тимановская?

Вчера белорусские спортсмены без проблем стартовали на молодежном чемпионате мира по легкой атлетике и на женском чемпионате Европы по волейболу. Правда, стало известно об отказе сборной Белоруссии от выступления на летнем чемпионате мира по биатлону, но вроде как это планировалось изначально. В общем, на официальные старты ограничения, скорее всего, не распространяются. Что касается коммерческих турниров, то если проблемы и существуют, то навряд ли они напрямую связаны с «делом Тимановской». Сама Кристина в интервью РБК анонсировала желание сменить спортивное гражданство на польское, и одной из причин была названа невозможность заявляться на коммерческие старты из-за запрета спортивных властей. А если точнее — получать компенсации из бюджета на организационные расходы, но это уже, видимо, детали.

С коммерческим турниром в польском Щецине под названием «Мемориал Веслава Маняка» в прошлые выходные действительно вышла странная история. Тимановская стартовала в нем под флагом Белоруссии, однако в официальном пресс-релизе Белорусской федерации легкой атлетики сообщается только о трех белорусских участницах этих стартов — Марии Жодик, Анне Городской и Светлане Парахонько. Кристина в сообщении БФЛА показательно не упомянута, но при этом очевидно, что из-за одной спортсменки бить по интересам сотен других, да еще в нынешней напряженной обстановке, — глупо. Скорее напрашивается вывод о том, что причиной решения Минспорта Белоруссии (если оно существует) могли стать американские санкции.

На прошлой неделе США внесли Национальный олимпийский комитет Белоруссии в черный список, а это значит, что теперь всем, кто вступит в коммерческие отношения со спортивными федерациями из этой страны, грозят огромные штрафы от американского Минфина. Данная ситуация сильно усложняет международные финансовые операции белорусских спортивных властей — в первую очередь расчеты с организаторами коммерческих стартов. При этом, видимо, у спортсменов есть шанс взаимодействовать с организаторами напрямую — как это давно делают теннисисты. Другой вопрос, если атлетов, нарушивших запрет Минспорта РБ, и впрямь лишают государственных стипендий. Тогда это на самом деле абсолютно бессмысленное решение.

Политика и вопросы безопасности

Государственные органы во многих странах ограничивают своих спортсменов в заявках на международные турниры. Например, Министерство молодежной политики и спорта Украины уже несколько лет не финансирует поездки своих спортсменов на соревнования в Россию, а спортсменам-военнослужащим на Украине напрямую запрещено въезжать на российскую территорию. Представители арабских стран по политическим причинам регулярно отказываются соревноваться с израильтянами. Целые сборные снимаются с больших стартов, мотивируя это политикой или вопросами безопасности. Например, сейчас из-за пандемии в Токио не поехали паралимпийцы из Австралии и Канады. Спортсменам из США, Великобритании, Австралии и Германии по той же причине запретили выступать на юниорском чемпионате мира в Кении.

Если говорить о запрете белорусским атлетам на «Бриллиантовую лигу», то, наверное, это станет неприятной новостью для прыгуна в высоту Максима Недосекова, шестовички Ирины Жук и прыгуньи в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. Это трио в этом году занимало на этапах лиги призовые места, хотя и не было на первых ролях. Критерии «коммерческих стартов» на самом деле очень размыты. Но если таковыми считать все, что не является чемпионатом мира или чемпионатом Европы, то самые серьезные проблемы сейчас будут у белорусов из зимних видов спорта. Ведь в олимпийский сезон набор формы у «зимников» обычно происходит через этапы Кубка мира или серии «Гран-при». И здесь могут развернуться огромные личные трагедии, особенно в биатлоне и лыжном фристайле, где представители Белоруссии реально претендуют на награды Олимпиады-2022.

Впрочем, далеко не факт, что сборная Белоруссии сможет вообще поехать в Пекин. МОК еще не объявил о санкциях по «делу Тимановской», которая, напомню, была отстранена от выступления в Токио из-за «морально-психологических проблем», а затем заявила, что в Минске из-за критики белорусских чиновников ее ждет тюрьма. Также неизвестна реакция МОК на попадание НОК Белоруссии в черный список Минфина США. Не исключено, что она будет очень жесткой. К резким решениям МОК в том числе подталкивают некоторые белорусские спортсмены, которые, как и Тимановская, эмигрировали в страны Евросоюза и теперь рассказывают в западных СМИ о том, что стали жертвами притеснений на политической почве.