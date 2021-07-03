Легкую атлетику хоронят шесть лет, но у нас выросли два юных топ-бегуна. Они могут стать звездами

Им по 19 лет и оба зажгли на взрослом чемпионате России.

На прошедшем в Чебоксарах чемпионате России было немного по-настоящему высоких результатов. Участников в некоторых видах — до смешного мало. Но, несмотря ни на что, отечественная легкая атлетика не загибается. В стране даже после шести лет изоляции есть несколько юниоров, которые потенциально могут стать большими звездами. У нас по-прежнему все хорошо с ходьбой и прыжками в высоту. Но, что особенно поражает, появились ребята, которые готовы зажечь в исторически хромающих для нашей страны дисциплинах: мужских бегах.

Запоминайте: Владислав Подзвездов и Федор Иванов.

Разом сбросил 6 секунд с личного рекорда

Подзвездову только через месяц исполнится 19. В Чебоксарах он стал вторым на тяжелейших 1500 м. Мог бы и победить, но не хватило как раз опыта. В полуфинале спортсмен показал 3.38,77, в решающем забеге — 3.39,78. С этими результатами он стал главным открытием чемпионата России. Только шесть юниоров во всем мире в этом сезоне бежали быстрее, четыре из них — кенийцы и эфиопы.

При этом до нынешнего лета о Владе практически никто не слышал.

— Многие спортсмены очень рано начинают показывать результаты, и уже к 18 годам прогорают, — объяснил Подвездов. — У меня родители спортивные, оба КМС, они все это понимали и не давали форсировать. Я только-только начинаю созревать. Спокойно прогрессирую. В манеже бежал 4.01, через полгода получилось 3.53. Прошел еще год — и вот уже 3.38. Все планомерно.

Африканцы? Думаю, физическая и психологическая готовность решают гораздо больше цвета кожи. Европейцы могут бегать не хуже. Вот в Норвегии есть братья Ингибритсены. Они доказывают это. Главное найти правильный подход. Те же Ингибритсены работают семьей. Три брата и отец. Плюс мама помогает. Они мотивируют друг друга, живут одной командой. Даже врачей нет. Сами себе делают массаж. Процесс отлажен. Посмотрите их канал на Ютубе.

Наверное, если все российские средневики тоже объединятся, это будет хорошим толчком. Но, боюсь, такое невозможно. Каждый начнет тянуть одеяло на себя.

Это лето я без международных стартов. Только начал делать загранпаспорт, он будет готов в августе. Но ничего страшного. Понимаю, что еще зеленый. Для меня даже чемпионат России был вновинку. Еще не привык бежать быстро два раза за два дня. Весь июль мы с тренером будем в Кисловодске, нужно над этим работать. Уже зимой хотел бы биться полноценно.

Юниорскую Европу пропущу, но ничего страшного. Допустим, выиграл бы. Но мне это ничего не дало бы. Нужны результаты. Вот это главное. Время даже интереснее титулов. Хочу узнать, на что способен мой организм. Вот в Чебоксарах тренер планировал 3.42-3.43, а получилось куда быстрее. Сам себя удивил. Мы даже с папой спорили накануне. Думали, что 3.43 будет круто — улучшу личку на секунду. Оказалось, можно улучшать сразу на 6.

Олимпиада? Мечтать поехать туда — банально. Если ты зашел так далеко и принял этот вызов, нужно показывать что-то. Участие само по себе неинтересно. Если не претендуешь даже на десятку, просто не вижу смысла ехать.

Хочет быть шоуменом, грустит из-за разлада в легкоатлетической семье

Иванов впервые стал чемпионом России. Выиграл 400 м с/б. Уверенно. У Федора второй результат сезона в мире среди юниоров — 49,67. Быстрее только у Сина Баррела, который на американском отборе установил мировой рекорд для этой возрастной категории — 47,85.

Но про Иванова, в отличие от Подвездова, я узнал задолго до Чебоксар. Потому что парень — с сумасшедшим медийным потенциалом. Он прикольно ведет соцсети, записывает смешные вайны, красит волосы во все цвета радуги, а на юниорской России записывает интервью с победителями для соцсетей ВФЛА.

В общем, делает все то, от чего обычно как от огня бегут российские спортсмены.

— Я понял, что в наше время нужно не только показывать результат, но и продвигать себя, — объясняет Федя. — Если хочешь какие-то контракты, то без успешных соцсетей это малореально. Быть просто крутым спортсменом уже мало.

— Вы, я так понимаю, контракты хотите.

— У меня уже второй год есть с известным брендом спортивной одежды, и я очень хочу еще один — с кое-каким энергетиком.

— Шестовик Матвей Волков в свои 15 лет рассказывал мне, что легкой атлетике необходимы треш-ток и шоу.

— Полностью согласен. Если бы я бегал 100-200 м, постоянно придумывал бы всякие танцы и прочие прелести. Но 400 м с/б не совсем та дисциплина, где легко устраивать шоу. Все силы уходят именно на дистанцию. Хотя все равно надо что-то пытаться...

К сожалению, сейчас российская легкая атлетика находится на таком дне, что без встряски сложно. Нужны конкурсы, челленджи и все остальное. Хорошо, что аккаунт ВФЛА в Instagram начал делать какие-то шаги в этом направлении.

— Вы выбиваетесь из общего ряда, и я не раз слышал на стадионе едкие отзывы в ваш адрес.

— Хейтеров очень много. Будь я более взрывным, куда сильнее на это все реагировал бы. Но мой прекрасный тренер повел меня на тот путь, где на такое внимание не обращается. Потому что чем успешнее человек, тем больше будет какой-то зависти. Особенно со стороны тех, у кого ничего не получается. А выделяться я не боюсь.

— Тренировкам ваша активность в соцсетях не мешает?

— Мне наоборот это в кайф. Вот начал я делать вайны по легкой атлетике — и люди стали эту волну подхватывать. Может быть, это и не из-за меня, а мы просто одновременно так попали, но тем не менее. Пошло какое-то движение.

— Российская легкая атлетика шесть лет в бане. Многие бросили из-за бесперспективности. Почему вы — нет?

— Многие поуходили, да. Но я считаю, это сделали те, у кого слабый характер. Обычно в сложных ситуациях выживают самые сильные. Это всего касается. Мы как на войне. Сдаться всегда очень легко.

Единственное, что мне сильно не нравится — случился какой-то разлад. У нас каждый сам за себя. А мне кажется, что наоборот в этой ситуации надо было сплотиться и держаться друг за друга.

— При этом у вас, молодых, судя по соцсетям дружная банда.

— Есть такое. Но это — очень маленькая степень. Мы все должны быть одной командой. Потому что ситуация действительно тяжелая и один человек разрулить все не сможет. Только все вместе.