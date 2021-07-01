Дисквалифицировали, но оставили золото ЧМ. Развязка в деле одной из самых удивительных бегуний мира

На Олимпийские игры ее не пустят, зато в Токио будут «новые Кастер Семени».

У Сальвы Эйд Насер безумная жизнь. Начнем с того, что вообще она Эбелечукву Агбапуонву. И большую часть жизни провела на юге Нигерии. Но в 15 лет ей предложили выступать за куда более сытый Бахрейн. Благо ее отец оттуда, а потому переход был делом несложным. Сменив имя, паспорт и религию, Насер сразу же захотела стать максимально своей. На первых соревнованиях запоминалась всему миру не только скоростями, но и тем, что бегала в хиджабе.

И все бы поняли, если бы Сальва со временем просто отказалась от него хотя бы на время забегов. Но она внезапно нырнула в другую крайность. Сняв хиджаб, спортсменка сделала пирсинг, наколола кучу татуировок и даже стала выкладывать в соцсети довольно откровенные фотографии. Для мусульманской страны — очень сильно.

Допинговый поворот

Однако к тому моменту Насер стала настоящей звездой и ей прощалось практически все. Благодаря ее результатам в беге на 400 м о Бахрейне знал весь легкоатлетический мир. Серебро юношеской Олимпиады, серебро ЧМ-2017 в Лондоне, рекорд Азии, победы в «Бриллиантовой лиге» и, наконец, золото чемпионата мира-2019 в Дохе с запредельным результатом. Третьим в истории. Быстрее ее 48,14 бежали только Ярмила Кратохвилова и Марита Кох, но те рекорды из 1980-х вызывают огромные сомнения. А Сальве на время ЧМ в Дохе был всего-то 21 год. Казалось, она пришла всерьез и надолго.

Но спустя пару месяцев бахрейнскую звезду ждал новый резкий поворот. Допинговый. Стало известно, что она пропустила сразу три допинг-теста. А это — два года дисквала. Спасло ее одно — между тремя залетами прошло чуть больше года. Быть бы хеппи-энду, но, как и в деле другого героя Дохи — Кристиана Коулмана, не обошлось без рецидива. Как американец, так и Насер схлопотали по четвертому «флажку». И ни он, ни она отвертеться не смогли.

Харизма

Объясняла спортсменка из Бахрейна свои залеты крайне туманно. Сначала сама неправильно указала адрес — дом 964. И пока допинг-офицер пытался достучаться куда-то, сидела в доме под номером 954. Ну, ошиблась, подумаешь. Еще один пропуск — целая эпопея с отменой самолета, переездом на машине, проблемами с отелями, которые были переполнены, но самое прекрасное — концовка. Она попросила какого-то человека поменять ей данные в АДАМС, однако он спал — и не прочел сообщение. В итоге ситуация зависла. И в этот сложный день к Насер как раз пришли офицеры.

Насер подавала апелляцию в CAS, но только оттянула неизбежное. Ее ждут два года дисквалификации и пропуск Олимпийских игр в Токио. Интересно, что, как и Коулману, ей сохранили золотую медаль ЧМ-2019. Формально, потому что четвертый «флажок» оба получили уже после Дохи. Но по факту всем понятно, что те победы очень плохо пахнут.

Что же касается бега на 400 м, то там уже восходит новая звезда. 18-летняя намибийка Кристин Мбома вчера побила мировой рекорд для юниоров и показала лучший результат сезона в мире. Причем техника работы рук во время забега — просто ужасна. Берет она, скажем так, харизмой. Юная звездочка, как и ее подруга по сборной и третий номер мирового рейтинга 18-летняя Беатрис Масилинги, чем-то напоминает хорошо известную всем Кастер Семеню...