Все легкоатлетические соревнования в России будут проходить под руководством рабочей группы ОКР

Рабочая группа ОКР будет руководить всеми соревнованиями по легкой атлетике в России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова. В январе Минспорта РФ приостановило аккредитацию ВФЛА, которая по-прежнему не восстановлена в составе ИААФ из-за допинговых скандалов.

— Как будет работать наша легкая атлетика в период до 28 февраля с точки зрения выполнения федерацией своих обязанностей по реализации календарного плана? Всю эту работу рабочая группа ведет в тесном взаимодействии с Минспортом, — сказал Поздняков. — Интересы спортсменов не будут ни коим образом ущемлены. Все мероприятия, включая чемпионат России в зале в Москве, будут проведены под руководством нашей рабочей группы.