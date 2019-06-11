"Спортсмены, тренеры, федерация – одна команда". Легкоатлетка Конева призвала прекратить лить грязь

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева на своей странице в Инстаграме рассказала о встрече с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным и главным тренером Юрием Борзаковским. По словам легкоатлетки, спортсмены в подробностях узнали все нюансы и детали работы по восстановлению федерации. Напомним, что в воскресенье ИААФ в очередной раз оставила в силе отстранение России.

– Вчера у нас на базе в Новогорске прошла встреча с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным и главным тренером Юрием Борзаковским.

Обсудили ситуацию с восстановлением федерации, в подробностях узнали все нюансы и детали, задали вопросы.

Да, есть сложности, но мы – спортсмены, тренеры, федерация – одна команда, мы должны быть вместе, и только вместе мы сможем добиться успеха и преодолеть все трудности. Положительный исход уже близок! Ждем.

Прошу всех перестать лить грязь! – написала Конева.

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