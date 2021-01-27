СМИ: легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный тест, сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По информации источника, 30-летний россиянин предположительно употреблял запрещенное средство и пытался вывести его, принимая фуросемид — препарат, который «смазывает действие запрещенного препарата». Сообщается, что эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая отправила информацию об этом главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Шубенков — чемпион мира (2015), двукратный чемпион Европы (2012, 2014) и чемпион Европы в помещении (2013).