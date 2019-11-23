Мария Ласицкене: «Тарасенко стоит незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за Шляхтиным»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем федерации Дмитрием Шляхтиным.

— Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена.

Из трех представленных кандидатур, самым логичным вариантом был бы выбор Марины Купцовой, она независима от бывших горе-руководителей, с опытом руководящей работы, всегда боролась против допинга и завершила карьеру более десяти лет назад. Это тоже важный аспект, с учетом того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций любит сейчас перепроверять все пробы. Юрия Михайловича Борзаковского я уважаю, но думаю, что работы на посту главного тренера сборной очень много и совмещать посты невероятно тяжело. У нас уже был один совместитель в последние годы, и вы видите, чем все это закончилось.