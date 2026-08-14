Два золота и серебро. Российские гимнастки провели отличный день на юниорском ЧЕ в Загребе

Прекрасный результат.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике-2026

Загреб, Хорватия

Юниорки, командное многоборье

1. Россия — 158,629

2. Италия — 153,762

3. Франция — 153,129

Российские юниорки одержали победу в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия). Кроме того, наши спортсменки здорово выступили в личном зачете, завоевав золото и серебро.

Прекрасный соревновательный день

В командном многоборье наша сборная в составе Александры Андриановой, Полины Дмитриевой, Дарьи Мироновой и Виктории Тонконоговой набрала 158,629 балла и серьезно опередила другие команды. Позади остались итальянки (153,762 балла) и француженки (153,129).

Тем не менее выступление для россиянок получилось непростым. Миронова на разминке серьезно врезалась лбом в бревно и заработала шишку. Проблемы возникли и у Дмитриевой: она травмировала палец на ноге и по этой причине корректировала свои прыжки.

Несмотря на повреждение, Полина за один игровой день завоевала сразу две медали. Помимо победы в командном многоборье, она выиграла серебро в личном. Россиянка набрала 53,165 балла. Примечательно, что первое место в данном виде заняла ее соотечественница Андриянова (53,565).

Соревновательный день действительно выдался крайне удачным. И Дмитриева, и Андриянова квалифицировались в финал на брусьях, бревне и вольных упражнениях. В опорном прыжке за медали поборются Алина Ярина и Дарья Миронова.

Ангелина Мельникова. Фото Global Look Press

Турнир с препятствиями

Днем ранее прекрасные результаты на ЧЕ в Загребе показали и взрослые гимнастки. Несмотря на проблемы с визой и долгим 11-часовым перелетом с пересадкой в Дохе, Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова выступили идеально.

Планка, которую установили наши девушки, оказалась слишком высокой для остальной Европы. Мельникова впервые в карьере выиграла чемпионат континента в абсолюте, а Калмыкова стала второй и завоевала свою дебютную большую международную медаль.

В выходные россиянки постараются пополнить копилку нашей сборной на отдельных снарядах. Ангелина пробилась в финал вольных упражнений, а также вместе с Калмыковой выступит в опорном прыжке и на бревне. Анна вместе с Аленой Глотовой также поборется за награды на брусьях.

Отдельно радует, что наши спортсменки показывают высочайшие результаты, несмотря на всевозможные противодействия извне. Так, еще в мае World Gymnastics и European Gymnastics приняли решение о допуске россиян с флагом и гимном. Однако чуть позже они вернулись к компромиссному варианту: и международная, и европейская федерации ввели «переходный порядок», который в ближайшие годы позволит организаторам турниров из официального календаря самим определять, давать добро на символику или нет.

В Хорватии нет ни нашего флага, ни гимна. Зато есть победы.