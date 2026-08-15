Мельникова заплакала на награждении после второго золота на чемпионате Европы в Загребе

Российская гимнастка Ангелина Мельникова не смогла сдержать слез на пьедестале после завоевания второй золотой медали на чемпионате Европы в Загребе (Хорватия).

В субботу, 15 августа, 26-летняя спортсменка победила в опорном прыжке и заплакала во время награждения. До этого на турнире она также выиграла золото в личном многоборье. Мельникова стала шестикратной чемпионкой Европы.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа. Российские спортсменки выступают на нем без национальной символики. Изначально несколько российских гимнасток, включая Мельникову, не смогли получить визы для въезда в Хорватию. Однако за три дня до старта турнира лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике выдали хорватские визы.