Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: расписание соревнований на 15 август

В субботу, 15 августа, на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия) пройдут финалы среди женщин на отдельных снарядах. Соревнования проходят на «Арене Загреб». Первый финал начнется в 16.00 по московскому времени.

Где смотреть чемпионат Европы по спортивной гимнастике 15 августа

Прямую трансляцию женских финалов в России покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 15.30 по московскому времени. Смотреть соревнования онлайн также можно на сайте телеканала.

Официальная международная онлайн-трансляция финалов среди взрослых также предусмотрена на платформе Eurovision Sport. В России смотреть соревнования можно на платформе Twitch.

Расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике на 15 августа

Время — московское.

16.00. Опорный прыжок, женщины.

Из российских гимнасток заявлены Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова.

16.50. Разновысокие брусья, женщины.

Выступят Анна Калмыкова и Ангелина Мельникова.

17.40. Бревно, женщины.

В стартовый лист вошли Алена Глотова и Анна Калмыкова.

18.30. Вольные упражнения, женщины.

Россию в финале представит Ангелина Мельникова.

Финальная программа завершится примерно в 19.20 мск. После соревнований также запланированы специальные церемонии European Gymnastics.

Спортивная гимнастика: новости, результаты соревнований, расписание турниров и выступления российских спортсменов