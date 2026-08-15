Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: расписание соревнований на 15 август
В субботу, 15 августа, на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия) пройдут финалы среди женщин на отдельных снарядах. Соревнования проходят на «Арене Загреб». Первый финал начнется в 16.00 по московскому времени.
Где смотреть чемпионат Европы по спортивной гимнастике 15 августа
Прямую трансляцию женских финалов в России покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 15.30 по московскому времени. Смотреть соревнования онлайн также можно на сайте телеканала.
Официальная международная онлайн-трансляция финалов среди взрослых также предусмотрена на платформе Eurovision Sport. В России смотреть соревнования можно на платформе Twitch.
Расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике на 15 августа
Время — московское.
16.00. Опорный прыжок, женщины.
Из российских гимнасток заявлены Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова.
16.50. Разновысокие брусья, женщины.
Выступят Анна Калмыкова и Ангелина Мельникова.
17.40. Бревно, женщины.
В стартовый лист вошли Алена Глотова и Анна Калмыкова.
18.30. Вольные упражнения, женщины.
Россию в финале представит Ангелина Мельникова.
Финальная программа завершится примерно в 19.20 мск. После соревнований также запланированы специальные церемонии European Gymnastics.
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