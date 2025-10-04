Спортивная гимнастика
Сегодня, 09:08

Листунова: «Когда я получила травму, то все равно рассчитывала участвовать в чемпионате России»

Ана Горшкова
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова после получения в феврале тяжелой травмы ноги верила, что успеет восстановиться к октябрьскому чемпионату России.

Гимнастка порвала ахиллово сухожилие во время тренировки.

«Когда я получила травму, то все равно рассчитывала участвовать в чемпионате России, — цитирует Листунову ТАСС. — Я же готовилась здесь выступить и на бревне, но совместно с тренерским и медицинским штабами приняли решение воздержаться пока что. Но на следующий старт, который пройдет здесь же в «Сириусе» (Кубок России), я намерена выйти в привычной для себя роли многоборки».

На чемпионате России Листунова выступала только на одном снаряде, на брусьях она стала второй, уступив Ангелине Мельниковой.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
