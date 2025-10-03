Спортивная гимнастика
Сегодня, 18:47

Гимнастка Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Сейчас я нахожусь в стадии ожидания, — приводит ТАСС слова Листуновой. — Но от всего есть какое-то неприятное чувство».

Алексей Усачев.«Просто за лайк открытки». Российский гимнаст — об отказе в нейтральном статусе

Ранее 20-летней гимнастке отказали в получение статуса из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты

С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG). 11 июля 2025 года FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

Листунова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях, победительница чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.

Источник: ТАСС
