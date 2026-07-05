Гимнастки Калмыкова и Рощина завоевали по золотой и серебряной медали на чемпионате России

Гимнастки Анна Калмыкова и Людмила Рощина завоевали по золотой и серебряной награде на чемпионате России.

Калмыкова выиграла соревнования на бревне с результатом 13,666 баллов. Серебро завоевала Рощина (13,266), а бронзу — Елизавета Ус (13,066).

Рощина стала лучшей в вольных упражнениях с результатом 13,466 баллов. Второе место заняла Калмыкова (13,433), а третье — Александра Ануфриева (12,766).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 30 июня по 5 июля.