Гимнастка Суниса Ли объявила о возвращении в спорт ради третьей Олимпиады

Американская гимнастка Суниса Ли сообщила, что приняла решение возобновить карьеру.

23-летняя спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, в котором рассказала, что вернулась в зал и готова к работе. Она планирует выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Как информирует The Hollywood Reporter, историю возвращения американки расскажут в документальном фильме.

На Олимпиаде-2020 в Токио Суниса Ли завоевала золото в личном многоборье, серебро в командных соревнованиях и бронзу на брусьях. В 2023 году у нее диагностировали хроническое заболевание почек, однако гимнастка сумела восстановиться к Играм-2024 в Париже, где завоевала командное золото и еще две бронзовые медали: в многоборье и на брусьях.