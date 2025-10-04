Мельникова завоевала четыре золотые медали на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова завершила чемпионат России по спортивной гимнастике с четырьмя золотыми медалями.

25-летняя спортсменка выиграла личное многоборье, командные соревнования, вольные упражнения и упражнения на брусьях. В упражнениях на бревне и опорном прыжке первой стала Анна Калмыкова.

У мужчин золото в личном многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов. В опорном прыжке лучший результат показал Мухаммаджон Якубов. В упражнениях на перекладине победу одержал Александр Карцев, на кольцах — Илья Заика. В упражнениях на коне первое место занял Владислав Полящов.

Чемпионат России по спортивной гимнастике 2025 года проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе.