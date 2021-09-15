Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Симона Байлз расплакалась, говоря о сексуальном насилии со стороны врача Ларри Нассара

19:56
Симона Байлз. Фото AFP
Симона Байлз. Фото AFP
Теги:

Американская гимнастка Симона Байлз выступила в Сенате США на слушаниях, которые посвящены нарушениям бывшего врача сборной Ларри Нассара.

«Поясню: я обвиняю в случившемся не только Ларри Нассара, но и систему, которая позволила ему совершить эти злодеяния. Я не позволю, чтобы еще хоть одна гимнастка испытала ужас, который мы пережили. Мы страдали и продолжаем страдать», — цитирует Байлз NBC News.

Экс-врач получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок. Байлз была одной из жертв Нассара.

Дополнительная информация:

https://www.nbcnews.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Просто ужасный промах Дзюбы». Что в Англии пишут об игре «Зенита» с «Челси»
Назван источник доходов депутата от КПРФ Бондаренко
Какой тайный сигнал Западу Путин зашифровал в усмешке
Обвиняемый в убийстве девочки под Орлом был задержан по другому делу
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
2
Офсайд