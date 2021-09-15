Симона Байлз расплакалась, говоря о сексуальном насилии со стороны врача Ларри Нассара

Американская гимнастка Симона Байлз выступила в Сенате США на слушаниях, которые посвящены нарушениям бывшего врача сборной Ларри Нассара.

«Поясню: я обвиняю в случившемся не только Ларри Нассара, но и систему, которая позволила ему совершить эти злодеяния. Я не позволю, чтобы еще хоть одна гимнастка испытала ужас, который мы пережили. Мы страдали и продолжаем страдать», — цитирует Байлз NBC News.

Экс-врач получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок. Байлз была одной из жертв Нассара.