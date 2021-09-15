Олимпийские чемпионки Мельникова и Уразова возобновили тренировки

Победительницы Олимпийских игр в Токио в командном первенстве гимнастки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова приступили к тренировкам и готовятся к октябрьскому чемпионату мира в Японии, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. В состав российской женской команды помимо Мельниковой и Уразовой вошли также Яна Ворона и Мария Минаева.

Мельникова на Олимпиаде в Токио выиграла золото командного первенства вместе с Уразовой, Ахаимовой и Викторией Листуновой. В активе Мельниковой есть также две бронзовые олимпийские награды (в личном многоборье и вольных упражнениях). Ильянкова была второй в упражнении на брусьях.