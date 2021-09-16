Олимпийская чемпионка Листунова пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике из-за травмы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийская чемпионка Виктория Листунова пропустит чемпионат мира в Японии.

«Листунова лечится, у нее есть определенные проблемы с локтевым суставом. Это проблемы роста, она же у нас совсем молодая спортсменка. Мы сняли ее с чемпионата мира и дали возможность вылечиться до конца», — приводит ТАСС слова Родионенко.

16-летняя Листунова проводит первый сезон за взрослую сборную России, в составе которой она выиграла свое первое олимпийское золото в командном первенстве на Играх в Токио.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября. В составе сборной России на турнире выступят Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.