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Олимпийская чемпионка Листунова пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике из-за травмы

09:15
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийская чемпионка Виктория Листунова пропустит чемпионат мира в Японии.

«Листунова лечится, у нее есть определенные проблемы с локтевым суставом. Это проблемы роста, она же у нас совсем молодая спортсменка. Мы сняли ее с чемпионата мира и дали возможность вылечиться до конца», — приводит ТАСС слова Родионенко.

16-летняя Листунова проводит первый сезон за взрослую сборную России, в составе которой она выиграла свое первое олимпийское золото в командном первенстве на Играх в Токио.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября. В составе сборной России на турнире выступят Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12418559

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Иван Торопцев все материалы автора

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