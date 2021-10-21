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Мустафина заявила, что была уверена в победе Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике

21 октября, 16:28
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина поделилась эмоциями после победы Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в личном многоборье.

«Я на самом деле в ней не сомневалась, несмотря даже на то, что времени на подготовку было мало. Она все равно провела эту подготовку хорошо, и поэтому уверенность в ней была. Насколько важная победа? Любая победа важна, такой в карьере еще у нее не было, конечно, важная. Любые победы всегда хорошо для всего», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

По итогам четырех упражнений Мельникова набрала 56,632 балла. Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12725557

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Екатерина Савостина все материалы автора
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