Мельникова отреагировала на свою победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике
21 октября, 17:15
Российская гимнастка Ангелина Мельникова в Instagram прокомментировала победу на чемпионате мира в японском Китакюсю в личном многоборье.
«Абсолютная чемпионка мира», — подписала Мельникова свою фотографию с золотой медалью в руках.
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Второе место заняла Лиэнн Вонг из США. На третьей позиции расположилась ее соотечественница Кайла ди Челло. Другая россиянка, Владислава Уразова стала четвертой.
Победа Мельниковой стала первой для сборной России в личном многоборье с 2010 года. Соревнования проходят с 18 по 24 октября.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/gelyamelnikova/2689373959063042440/
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