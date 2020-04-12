Найдина должны выписать из больницы в ближайшее время. Один из его тестов на коронавирус был положительным

Российский гимнаст Сергей Найдин заявил, что его в ближайшее время выпишут из больницы в Солнечногорске. «Жду результатов, в ближайшее время выпишут», — приводит РИА «Новости» слова 18-летнего спортсмена.

2 апреля Министерство спорта РФ сообщило, что анализы одного спортсмена и одного тренера с базы «Новогорск» дали предварительный положительный результат на коронавирус. Призер юношеских Олимпийских игр Найдин был госпитализирован, а главный тренер сборной России Андрей Родионенко переведен в режим домашней самоизоляции.

Позже стало известно, что их повторные тесты дали отрицательный результат на коронавирус.