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Найдина должны выписать из больницы в ближайшее время. Один из его тестов на коронавирус был положительным

21:37
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Российский гимнаст Сергей Найдин заявил, что его в ближайшее время выпишут из больницы в Солнечногорске. «Жду результатов, в ближайшее время выпишут», — приводит РИА «Новости» слова 18-летнего спортсмена.

2 апреля Министерство спорта РФ сообщило, что анализы одного спортсмена и одного тренера с базы «Новогорск» дали предварительный положительный результат на коронавирус. Призер юношеских Олимпийских игр Найдин был госпитализирован, а главный тренер сборной России Андрей Родионенко переведен в режим домашней самоизоляции.

Позже стало известно, что их повторные тесты дали отрицательный результат на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200412/1569937840.html

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