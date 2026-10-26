Рощина о роли Мельниковой в сборной России: «Лидер у нас Ангелина, я буду равняться на нее»

Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме Людмила Рощина считает лидером сборной России олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову.

На турнире в Нидерландах Рощина заняла второе место в индивидуальном многоборье. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли принять участие в чемпионате мира из-за отказа в выдаче виз.

«Я старалась подбадривать девочек. И они меня тоже подбадривали. Мы в целом были хорошей командой, я считаю. Но все-таки лидер у нас Ангелина. И я буду равняться на нее», — приводит слова Рощиной ТАСС.

Гимнастка добавила, что считает своими кумирами Мельникову и двукратную олимпийскую чемпионку Алию Мустафину.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября.

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