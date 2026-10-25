Российский гимнаст Духно стал четвертым в опорном прыжке на чемпионате мира в Роттердаме

Россиянин Арсений Духно занял четвертое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды).

За два прыжка Духно получил среднюю оценку 14,350 балла. До бронзовой медали ему не хватило 0,016 балла.

Золото завоевал представитель Армении Артур Давтян с результатом 14,850 балла. Серебряным призером стал британец Джейк Джерман (14,650), бронзовым — норвежец Себастьян Споневик (14,366).

Ранее сборная России выиграла серебряные медали в командном многоборье и завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира в Роттердаме завершится 25 октября.

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