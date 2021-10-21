Ангелина Мельникова: «Даже не замечаю, как сбываются мои мечты»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходит в японском Китакюсю.

«Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты, — написала Мельникова в Instagram. — Потому что я просто очень люблю то, что я делаю.

Благодарность моему тренеру, которая меня поддержала с этой идеей поехать на чемпионат мира, хотя все же отправляла меня на пляж, отдыхать после ОИ. Хорошо, что я выбрала первое.

Спасибо за ваши теплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу».

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.