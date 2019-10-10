Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал золото российской мужской сборной России на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте.

— Наша команда добилась долгожданной победы, — цитирует Немова Team Russia. — Пусть все к этому шло, борьба была очень напряженной. Поздравляю спортсменов, тренерский штаб, Федерацию спортивной гимнастики России, болельщиков. Благодарю родителей, которые воспитали таких мужиков. Но успокаиваться рано — впереди финалы в личном многоборье и в отдельных видах. А потом будет Олимпиада, к которой соперники постараются подойти в оптимальной форме и будут стремиться взять реванш. Так что нужно очень много и упорно работать.

— Победа в предолимпийский сезон придаст дополнительную уверенность?

— Конечно. Она очень важна. Ее ведь увидел весь мир. Это очень хороший задел на Олимпийские игры.

Напомним, чемпионами мира в составе сборной России стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Иван Стретович и Денис Аблязин.