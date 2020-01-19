Россиянин Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Победу одержал Клеман Ноэль из Франции, вторым стал Хенрик Кристофферсен из Норвегии.

Еще один представитель России Семен Ефимов не сумел завершить первую попытку.

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.46,43 (50,72 + 55,71)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.46,83 (51,39 + 55,44)

3. Александр Хорошилов (Россия) — 1.47,26 (52,16 + 55,11)

4. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.47,28 (51,90 + 55,38)

5. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.47,33 (52,20 + 55,13)

5. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.47,33 (51,71 + 55,62)