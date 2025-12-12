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12 декабря 2025, 19:48

41-летняя Линдси Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Она показала результат 1 минута 29,63 секунды. Также в тройку вошли австрийки Магдалена Эггер (+0,98) и Мирьям Пухнер (+1,16).

Это первая победа Вонн на Кубке мира с 2018 года. В 2019 году спортсменка завершила карьеру, а спустя пять лет объявила о возвращении в спорт.

Кроме того, 41-летняя Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира.

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Линдси Вонн
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