41-летняя Линдси Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Она показала результат 1 минута 29,63 секунды. Также в тройку вошли австрийки Магдалена Эггер (+0,98) и Мирьям Пухнер (+1,16).

Это первая победа Вонн на Кубке мира с 2018 года. В 2019 году спортсменка завершила карьеру, а спустя пять лет объявила о возвращении в спорт.

Кроме того, 41-летняя Вонн стала самой возрастной горнолыжницей, победившей на этапе Кубка мира.