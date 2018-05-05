Михаил Григоренко: "На чемпионате мира попроще, чем на Олимпиаде"

Нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко заявил, что на Олимпиаде ему было сложнее играть, чем на чемпионате мира. По словам форварда, В пхенчхане от команды очень многого ждали, было больше стресса.

– Хорошо начали турнир. Но есть над чем работать. Второй период неудачно сыграли. Я очень много с краю до этого играл. Поэтому мне эта позиция привычна.

В тройке (Григоренко – Анисимов – Бучневич. – Прим. "СЭ") у нас вроде хорошо игра получается. Стараемся играть друг на друга. Два забили, много моментов создали, могли больше забивать. А в большинстве нас просят побольше бросать, доводить шайбу до ворот. Надеюсь, мы еще прибавим.На Олимпиаде от нас очень многого ждали. Стресса побольше. На чемпионате мира все-таки попроще. Хотя и здесь стоят самые высокие задачи. Но Олимпиада закалила. Здесь, конечно, очень много игроков из НХЛ. Поэтому уровень серьезный.

В первом матче чемпионата мира-2018 в группе А сборная России разгромила сборную Франции со счетом 7:0. Следующий матч национальной команды со сборной Франции состоится 6 мая, начало – 13.15 по московскому времени.(Игорь ЕРОНКО)