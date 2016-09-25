Олег Знарок: "Канада непобедима? Придет и наше время"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) подчеркнул, что не считает соперника непобедимым. Специалист выразил уверенность в том, что его команда еще сможет обыграть канадцев, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Что значит Канада непобедима? Придет и наше время, – сказал Знарок.
Алекс54
К сожалению, наше время уже никогда не придет. Мы давно опустились до стиля кандцев, забыли советскую школу хоккея, не развивали ее. Игра однобокая, как у канадцев. Бей-Беги. Выигрывает тот, кто сильнее физически и нахрапистее. Вы хоть десять клонированных Овечкиных и столько же Барановых поставьте. С таким стилем игры мы всегда будем вторыми- третьими, а то и четвертыми, и НИКОГДА БОЛЕЕ ПЕРВЫМИ. Жаль, конечно,................
12:09 25 сентября
alimpy49
Знарок и его тренерский штаб не смог объединить команду! Его потолок провинциальный клуб. Еще перед матчами при исполнении российского гимна все набрали воды в рот, лишь Овечкин пытался шевелить губами..!?. Вот с этого и начинается патриотизм и любовь к Родине, а эти миллионеры, зарабатывающие свой хлеб за кордоном не способны её любить... Наберите голодных до хоккея, играющих у себя на Родине... Ну, а если у руля хоккея стоят ротенберги, тимченки и им подобные "профессионалы" мы хорошего не добьемся... Введите доступный спорт для детей, верните Золотую шайбу, Кожаный мяч...!!! Нет слов, играли бездарно, без души и страсти...! Если бы не Бобровский..., фиаско ожидало бы раньше...?!
11:39 25 сентября
edgar84
сижу в записи смотрю, ну а че хотеть. Это поражение на совести тренерского штаба. Канада уже давно играет в советский хоккей, и это ей приносит диведенды, но комбинационный хоккей очень затратный как для игроков, так и для тренерского штаба. Это не за 3 дня собраться в угаре
09:04 25 сентября
BABOOIN
Ваше время? Без подготовки игроков, да еще с тренерами типа "бей-беги"?
08:09 25 сентября
миха 108
вот уйдут на пенсию Овечкин,Малкин,Марков....тогда и будем ждать "наше время"!!!
08:08 25 сентября
andreichf
Да что то пока не приходит ((
06:57 25 сентября
Gulj
Не с тобой,иди латышей тренеруй,всем будет лучше и Овечкина,Малкина с собой забери! ,,
06:01 25 сентября
Многочлен
Совка уже давно нет, а совков пруд пруди. Признай ты хоть раз очевидные вещи, а не витай в облаках с красными своими машинами и прочими мифами.
06:00 25 сентября
Сужу Кубок как могу
Да, балабол. Именно так.
05:52 25 сентября
сосед китайцев
балабол
05:49 25 сентября
Бо
Наше время придёт. Но вы крепитесь.
05:46 25 сентября
HarryAngel
Наше придет обязательно. А твое так и не наступило, точнее сказать позорно минуло ..
05:43 25 сентября
sp2012
Не с тобой латыш,да и не раньше середины этого века!!!!
05:43 25 сентября
Сужу Кубок как могу
Знарок...молчи ты. А лучше уходи, чем банальности говорить. Ты бы в игре с Канадой наше время показал
05:43 25 сентября