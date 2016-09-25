Олег Знарок: "Канада непобедима? Придет и наше время"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) подчеркнул, что не считает соперника непобедимым. Специалист выразил уверенность в том, что его команда еще сможет обыграть канадцев, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Что значит Канада непобедима? Придет и наше время, – сказал Знарок.

Трансляция матча Канада - Россия