05:37 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Канада непобедима? Придет и наше время"

0
0
0
14

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) подчеркнул, что не считает соперника непобедимым. Специалист выразил уверенность в том, что его команда еще сможет обыграть канадцев, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Что значит Канада непобедима? Придет и наше время, – сказал Знарок.

Трансляция матча Канада - Россия

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алекс54

К сожалению, наше время уже никогда не придет. Мы давно опустились до стиля кандцев, забыли советскую школу хоккея, не развивали ее. Игра однобокая, как у канадцев. Бей-Беги. Выигрывает тот, кто сильнее физически и нахрапистее. Вы хоть десять клонированных Овечкиных и столько же Барановых поставьте. С таким стилем игры мы всегда будем вторыми- третьими, а то и четвертыми, и НИКОГДА БОЛЕЕ ПЕРВЫМИ. Жаль, конечно,................

12:09 25 сентября

alimpy49

Знарок и его тренерский штаб не смог объединить команду! Его потолок провинциальный клуб. Еще перед матчами при исполнении российского гимна все набрали воды в рот, лишь Овечкин пытался шевелить губами..!?. Вот с этого и начинается патриотизм и любовь к Родине, а эти миллионеры, зарабатывающие свой хлеб за кордоном не способны её любить... Наберите голодных до хоккея, играющих у себя на Родине... Ну, а если у руля хоккея стоят ротенберги, тимченки и им подобные "профессионалы" мы хорошего не добьемся... Введите доступный спорт для детей, верните Золотую шайбу, Кожаный мяч...!!! Нет слов, играли бездарно, без души и страсти...! Если бы не Бобровский..., фиаско ожидало бы раньше...?!

11:39 25 сентября

edgar84

сижу в записи смотрю, ну а че хотеть. Это поражение на совести тренерского штаба. Канада уже давно играет в советский хоккей, и это ей приносит диведенды, но комбинационный хоккей очень затратный как для игроков, так и для тренерского штаба. Это не за 3 дня собраться в угаре

09:04 25 сентября

BABOOIN

Ваше время? Без подготовки игроков, да еще с тренерами типа "бей-беги"?

08:09 25 сентября

миха 108

вот уйдут на пенсию Овечкин,Малкин,Марков....тогда и будем ждать "наше время"!!!

08:08 25 сентября

andreichf

Да что то пока не приходит ((

06:57 25 сентября

Gulj

Не с тобой,иди латышей тренеруй,всем будет лучше и Овечкина,Малкина с собой забери! ,,

06:01 25 сентября

Многочлен

Совка уже давно нет, а совков пруд пруди. Признай ты хоть раз очевидные вещи, а не витай в облаках с красными своими машинами и прочими мифами.

06:00 25 сентября

Сужу Кубок как могу

Да, балабол. Именно так.

05:52 25 сентября

сосед китайцев

балабол

05:49 25 сентября

Бо

Наше время придёт. Но вы крепитесь.

05:46 25 сентября

HarryAngel

Наше придет обязательно. А твое так и не наступило, точнее сказать позорно минуло ..

05:43 25 сентября

sp2012

Не с тобой латыш,да и не раньше середины этого века!!!!

05:43 25 сентября

Сужу Кубок как могу

Знарок...молчи ты. А лучше уходи, чем банальности говорить. Ты бы в игре с Канадой наше время показал

05:43 25 сентября

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ