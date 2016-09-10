Евгений Кузнецов: "Бросили - и забили. Но вообще нужно больше остроты"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после выставочного матча с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б) выразил мнение, что ему и партнерам еще нужно найти взаимопонимание. По его словам, от его звена с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым должно исходить больше остроты, передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.

– Сейчас такой момент, когда не стоит думать о счете. Конечно, должны побеждать, но в первую очередь должны делать все правильно и оттачивать тактику, находить взаимопонимание в тройках, с защитниками, чтобы все были на одной волне. Это самое главное. Понимаем, что старт 17-го, а сейчас нужно отрабатывать моменты. Конечно, хочется выигрывать, а уступать обидно. Но моментами мы играли сегодня очень хорошо. Есть, за что зацепиться.

Голевая передача на Кучерова – это всего один момент, знаете. Вот во втором и третьем периодах мы двигали шайбу в чужой зоне, подстраивались друг под друга и держали ее. Очень сложно играть, когда все ребята катаются и все с шайбой, тебе приходится крутить головой и постоянно за спиной кто-то. Мы должны это отрабатывать и отрабатывать, постоянно играть с шайбой.

– Ваше звено за 30 минут не произвело ни одного броска…

– А потом бросили – и забили. Что лучше – десять раз бросить и ни одной забить или один забить? Я шучу, конечно. Есть моменты, над чем еще работать. И острота должна у чужих ворот быть, и больше бросков, набросов быть. Но это вторая игра после лета. Хочешь сделать на льду все и думаешь, что все можешь, а на самом деле – бежишь, голова не думает, ноги куда-то в другую сторону… Это занимает время.