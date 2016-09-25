Александр Овечкин: "Критика Брызгалова? Я его уважаю, но не надо лезть не в свое дело"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5), что люди, которые не находятся в команде, не могут знать, что в ней происходит, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Ранее известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Дон Черри и бывший голкипер российской сборной Илья Брызгалов высказывались с критикой в адрес тренерского штаба Олега Знарка.
– Какой смысл тому же Брызгалову об этом говорить? - спросил Овечкин. - Я его уважаю, но не надо лезть не в свое дело. А Дон Черри – канадский специалист, он не очень хорошо относится к русским игрокам, как все знают. У каждого есть свое мнение, своя логика. У нас прекрасные тренеры, прекрасный коллектив. Но посторонние люди, которые вне команды, не знают, что в ней происходит. А у нас в команде все было нормально.
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Да чего все парятся - это реальный уровень сборной России. Вспомните, когда последний раз Россия что-то выигрывала у серьёзных соперников.
23:50 25 сентября
Илшат
alien01 ты это Канаде скажи..... (Невозможно всегда и у всех выигрывать).
08:34 25 сентября