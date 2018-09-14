Уэйн Гретцки: "Надеюсь, НХЛ и игроки решат вопрос участия в Олимпиаде в Пекине"

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что лига договорится об участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеисты НХЛ участвовали в Играх с 1998 по 2014 год, а в 2018-м Олимпиада в Пхенчхане прошла без игроков лиги. В начале августа Гретцки стал глобальнм послом китайского клуба КХЛ "Куньлунь".

- Моя главная задача, как и у любого другого, на самом деле, - поднять этот спорт не только в стране, но и во всем мире, - цитирует "РИА Новости" Гретцки. - Это наша первая поездка в Китай. Может быть, их будет еще много. Отличный опыт, великолепные люди. Приближаются зимние Олимпийские игры, которые в 2022 году пройдут в Пекине, видно, что зимние виды спорта в Китае на подъеме. Хоккей - замечательный вид спорта. Надеюсь, здесь начинается нечто особое, что-то действительно уникальное.

- Вы сами затронули тему зимних Олимпийских игр в Пекине. Все знают нынешнюю ситуацию с хоккейным турниром. Лично вы ждете, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022?

- Для меня игра хоккеистов на Олимпиаде - величайшая радость. Надеюсь, и НХЛ, и сами игроки каким-то образом смогут решить этот вопрос. Лично мое мнение - для нашего спорта очень хорошо, когда лучшие хоккеисты мира принимают участие в Олимпиаде. А Китай – это прекрасное место для зимних Игр.

- В руководстве НХЛ считают, что Олимпиада - досадная помеха лиге. Вы согласны?

- Я уже выразил свое мнение: я думаю, что участие в Олимпийских играх – это хорошо. Это крупнейший международный турнир, и мне представляется важным участие в нем лучших из лучших. Не все считают, что участие игроков из НХЛ в Олимпиаде нехорошо для хоккея. Мне кажется, руководство разделилось примерно пополам: одни за участие лучших игроков в Олимпиаде, другие просто не хотят, чтобы хоккеисты получали травмы, истощали свой организм. Думаю, в итоге каждый решает сам. Лично я верю, что нет ничего лучше Олимпийских игр.