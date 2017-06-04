Сергей Бобровский: "То, что я претендую на "Везину", - заслуга всей команды"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" заявил, что претендует на награду лучшего вратаря сезона благодаря всей команде. Россиянин отметил, что "Везина" – заслуга каждого игрока "Блю Джэкетс". 28-летний хоккеист в этом сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате, одержал 41 победу при проценте отраженных бросков 93,1. Отметим, что 7 побед благодаря ему команда одержала всухую.

– Вы остаетесь претендентом на "Везина Трофи" – приз лучшему вратарю сезона. Однажды вы его уже выигрывали. Насколько он важен для вас?

– Конечно, перед началом сезона цели бороться за индивидуальный приз ты, естественно, не ставишь, – сказал Бобровский. – И то, что я претендую на подобного рода трофеи, – заслуга всей команды. Я хочу сказать слова благодарности моим партнерам, которые помогали мне. Хоккей – командная игра. Сколько защитники ложились под шайбу, блокировали броски, а нападающие реализовывали моменты! Считаю, что приз лучшему голкиперу принадлежит всей команде, а не только одному вратарю. (Марат САФИН)

Полное интервью Сергея Бобровского