Защитника «Каролины» Никишина допустили до участия в матчах плей-офф НХЛ после сотрясения мозга

Защитник «Каролины» Александр Никишин допущен до участия в матчах после перенесенного сотрясения мозга, сообщает главный тренер команды Рон Бриндамор.

Отмечается, что 24-летний россиянин сможет принять участие в третьей игре серии второго раунда против «Филадельфии», которая пройдет 8 мая.

Никишин получил сотрясение мозга в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы» (4:2) после силового приема от защитника «Сенаторз» Тайлера Клевена. Это игра состоялась 25 апреля. С 1 мая Никишин тренируется с командой без ограничений, до этого он работал в желтой бесконтактной форме. 3 мая Бриндамор заявил, что игроку предстоит пройти еще один тест.

«Харрикейнз» ведут в серии против «Филадельфии» — 2:0.