Маккиннон — о победе «Колорадо» над «Миннесотой»: «Не обязательно набирать очки, чтобы помочь команде»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон подвел итоги второго матча серии против «Миннесоты» (5:2) во втором раунде плей-офф НХЛ.

30-летний канадец забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

«Думаю, с годами мы поняли, что не обязательно набирать очки, чтобы помочь команде. Когда у тебя нет шайбы, ты много времени проводишь без нее. Думаю, в течение сезона можно немного расслабиться, но сейчас важна каждая смена. Может, все и не идет идеально, но я считаю, что главное — это настрой, и этого достаточно для себя и своих товарищей по команде. Нужно просто руководствоваться правильными намерениями и ставить команду на первое место. Сейчас такой момент», — приводит слова Маккиннона пресс-служба НХЛ.

«Колорадо» удвоил преимущество в серии — 2-0. Третий матч пройдет на льду «Миннесоты» в воскресенье, 10 мая. Начало игры — в 04:00 по московскому времени.

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