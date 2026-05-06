Маккиннон — о победе «Колорадо» над «Миннесотой»: «Не обязательно набирать очки, чтобы помочь команде»
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон подвел итоги второго матча серии против «Миннесоты» (5:2) во втором раунде плей-офф НХЛ.
30-летний канадец забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
«Думаю, с годами мы поняли, что не обязательно набирать очки, чтобы помочь команде. Когда у тебя нет шайбы, ты много времени проводишь без нее. Думаю, в течение сезона можно немного расслабиться, но сейчас важна каждая смена. Может, все и не идет идеально, но я считаю, что главное — это настрой, и этого достаточно для себя и своих товарищей по команде. Нужно просто руководствоваться правильными намерениями и ставить команду на первое место. Сейчас такой момент», — приводит слова Маккиннона пресс-служба НХЛ.
«Колорадо» удвоил преимущество в серии — 2-0. Третий матч пройдет на льду «Миннесоты» в воскресенье, 10 мая. Начало игры — в 04:00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
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|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -