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6 мая, 15:55

Директор «Металлурга» Жлоба: «Точно знаю, что Малкин еще не принял окончательного решения по карьере»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба и главный тренер Андрей Разин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, ответили на вопрос о возможном возвращении в клуб форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Клуб поддерживает отношения со всеми, кто когда-то играл и был нашим выпускником. Точно знаю, что Евгений не принял окончательного решения по карьере. Как клуб, мы его ждем не только как игрока, но и как функционера, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба» — приводит слова Жлобы пресс-служба клуба.

«Я работал с Евгением как хоккеист и эмоции Ильи Набокова мне напомнили эмоции Евгения после поражения. Я Евгения хорошо знаю, и не отказался бы от работы со специалистом мирового уровня», — добавил Разин.

6 мая появилась информация, что 39-летний россиянин подпишет новый контракт с «Питтсбургом».

Нападающий &laquo;Питтсбурга&raquo; Евгений Малкин.Малкину пора прощаться с «Питтсбургом». Смена клуба поможет ему выиграть четвертый Кубок Стэнли

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С «Пингвинз» он трижды становился победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в активе форварда 3 (2+1) очка в 6 встречах. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» уступил «Филадельфии» (2-4 в серии).

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Источник: ХК «Металлург»
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Евгений Малкин
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НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
Андрей Разин
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