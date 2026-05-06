Директор «Металлурга» Жлоба: «Точно знаю, что Малкин еще не принял окончательного решения по карьере»
Директор «Металлурга» Алексей Жлоба и главный тренер Андрей Разин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, ответили на вопрос о возможном возвращении в клуб форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.
«Клуб поддерживает отношения со всеми, кто когда-то играл и был нашим выпускником. Точно знаю, что Евгений не принял окончательного решения по карьере. Как клуб, мы его ждем не только как игрока, но и как функционера, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба» — приводит слова Жлобы пресс-служба клуба.
«Я работал с Евгением как хоккеист и эмоции Ильи Набокова мне напомнили эмоции Евгения после поражения. Я Евгения хорошо знаю, и не отказался бы от работы со специалистом мирового уровня», — добавил Разин.
6 мая появилась информация, что 39-летний россиянин подпишет новый контракт с «Питтсбургом».
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С «Пингвинз» он трижды становился победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
В сезоне-2025/26 Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в активе форварда 3 (2+1) очка в 6 встречах. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» уступил «Филадельфии» (2-4 в серии).
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