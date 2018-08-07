Уэйн Гретцки: "Я очень рад стать партнером "Куньлуня"

Легенда НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что рад начать сотрудничество с "Куньлунем" и помочь Китаю в развитии хоккея. Ранее стало известно, что канадец стал послом клуба КХЛ. С 12 по 18 сентября он посетит Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай.

– Я очень рад совершить первую поездку в Китай в следующем месяце и стать партнером "Куньлуня", чтобы развивать эту замечательную игру – хоккей, – цитирует "Р-Спорт" Гретцки. – Я с нетерпением жду возможность увидеть, как все больше и больше молодых игроков приходят в этот вид спорта.