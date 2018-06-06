СКА заплатит за Кручинина 40 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", сумма компенсации, которую СКА выплатит за нападающего Алексея Кручинина, составит 40 миллионов рублей.

26-летний форвард "Трактора", который является воспитанником "Спартака" из Санкт-Петербурга и играл за СКА-1946 и ХК ВМФ, выступал в составе челябинского клуба на протяжении последних четырех сезонов.

В прошедшем сезоне хоккеист провел 52 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (10+11) очков. В плей-офф он в 16 матчах набрал 13 (5+8) очков (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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