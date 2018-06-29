10:55 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" подписала просмотровый контракт с Николаем Беловым


"Северсталь" в Твиттере сообщила о подписании пробного контракта с защитником Николаем Беловым. Ранее 30-летний игрок обороны выступал за "Нефтехимик", "Ак Барс", СКА и "Трактор".

Отметим, что Белов вызывался в сборную России. В составе СКА выиграл Кубок Гагарина.

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