"Северсталь" подписала просмотровый контракт с Николаем Беловым

"Северсталь" в Твиттере сообщила о подписании пробного контракта с защитником Николаем Беловым. Ранее 30-летний игрок обороны выступал за "Нефтехимик", "Ак Барс", СКА и "Трактор".

Отметим, что Белов вызывался в сборную России. В составе СКА выиграл Кубок Гагарина.