"Северсталь" подписала просмотровый контракт с Николаем Беловым

"Северсталь" в Твиттере сообщила о подписании пробного контракта с защитником Николаем Беловым. Ранее 30-летний игрок обороны выступал за "Нефтехимик", "Ак Барс", СКА и "Трактор".
Отметим, что Белов вызывался в сборную России. В составе СКА выиграл Кубок Гагарина.
"Северсталь" подписала пробный контракт с защитником Николаем Беловым– HC Severstal (@severstalclub) 29 июня 2018 г.
На высшем уровне Николай выступал в составе "Нефтехимика", "Ак Барса", СКА и "Трактора". Также вызывался в национальную сборную России. Обладатель кубка Гагарина в составе СКА.#хоккейважнее #хксеверсталь pic.twitter.com/lDzLEiUkXv
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