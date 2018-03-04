"Северсталь" не будет продлевать контракт с Гулявцевым

Как стало известно "СЭ", руководство "Северстали" не собирается предлагать контракт главному тренеру Александру Гулявцеву. По нашим данным, у директора клуба Алексея Кознева и менеджера Валерия Зелепукина есть свои кандидаты.

Напомним, что Гулявцев справился с задачей, впервые за долгое время выведя клуб в плей-офф. А именно от решения этой задачи зависело будущее тренера. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

44-летней специалист возглавляет команду с 2016 года.

"Северсталь" в 1/4 финала Западной конференции сыграет со СКА. Первый матч пройдет сегодня.