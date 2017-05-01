Галимов и Жуков перешли из "Ак Барса" в "Торпедо"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Станислав Галимов в новом сезоне займет место в воротах команды "Торпедо", информирует официальный сайт нижегородского клуба.

Также в активе воспитанника челябинского хоккея бронзовая медаль чемпионата мира среди молодежи 2008 года. Отметим, что в завершившемся сезоне участник Матча звезд КХЛ 2015 года выходил на лед в форме "Ак Барса" 24 раза, отражая 92,6 процента бросков по воротам, при коэффициенте надежности 1,94.

Кроме того, из "Ак Барса" в "Торпедо" перешел 32-летний нападающий Михаил Жуков. В составе казанского клуба он также стал чемпионом России и завоевал Кубок Гагарина в 2006 и 2009 годах соответственно. Кроме выступлений за клуб из столицы Татарстана форвард защищал цвета "Спартака", "Витязя", "Авангарда", "Югры" и "Нефтехимика". Всего в рамках чемпионатов России и КХЛ задрафтованный "Эдмонтоном" игрок провел 548 матчей, набрав в них 180 (58+122) очков.