Дмитрий Чернышенко: "Болельщики скандировали "позор" судьям? Это естественная реакция тех, кто проигрывает"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что СКА одержал заслуженную победу над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) в финальной серии Кубка Гагарина, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также руководитель отметил, что судейство в решающей серии не было идеальным, однако арбитры будут стремиться становиться профессиональней.

– Сезон подошел к концу.

– Нам, конечно, в лиге всегда хочется, чтобы финал был как можно длиннее, – сказал Чернышеко. – Но здесь, как видите, по игре на домашней арене предыдущего обладателя Кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остается только поблагодарить за бескомпромиссную борьбу "Металлург". И поздравить нового чемпиона, уже четвертого влившегося в когорту двукратных обладателей Кубка Гагарина – СКА. Победа заслуженна, уважаема, был большой труд. Команда действительно высочайшего уровня. Я специально не хочу приводить никакую статистику, приберегу ее к подведению итогов после совета директоров. Там мы дадим и анализы, и цифры. Сейчас могу сказать, что, конечно, это был очень напряженный сезон. Не знаю, будет ли еще когда-нибудь в лиге столько клубов. Отсюда и такое количество – больше тысячи – игроков. И почти двести игровых дней. 870 игр. Это была серьезная нагрузка, испытание для всех. Будем работать над тем, чтобы лига была еще более сильной, еще более международной, еще более интересной.

– Болельщики "Магнитки" скандировали "позор", когда награждали судей. Этот момент расстраивает?

– Вы знаете, во время плей-офф, когда эмоции достигают своего предела, для такого накала вполне естественна реакция тех, кто проигрывает. Но мы опираемся на профессиональное мнение нашего судейского корпуса. Главный арбитр подтверждает, что все судейские решения были по игре. Каких-то нарушений, которые влияли бы на ход матчей, на их результат, незамеченных или наоборот – данных несправедливо, судьи не отмечают. Будем работать над совершенствованием. Мы не говорим, что судейство идеальное, ничего не бывает идеальным, главное, что все стремятся, чтобы оно было более эффективным, более профессиональным.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА