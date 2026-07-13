В «Шанхае» назвали преимущества нападающего Петана

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с форвардом Ником Петаном.

«СЭ» сообщал, что зарплата канадца по однолетнему договору составит 55 миллионов рублей.

«Мы работаем над усилением нападения, и техничный плеймейкер — именно то, что нужно нашей команде. Петан обладает сильным хоккейным интеллектом, способен вести игру, создавать голевые моменты для партнеров и забрасывать шайбы самостоятельно. Полезен и в равных составах, и в большинстве. Мягкие руки, отличное катание, умение просчитать комбинацию на несколько ходов вперед — все эти качества сделают «драконов» сильнее в новом сезоне», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.