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В «Шанхае» назвали преимущества нападающего Петана

Руслан Минаев

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с форвардом Ником Петаном.

«СЭ» сообщал, что зарплата канадца по однолетнему договору составит 55 миллионов рублей.

«Мы работаем над усилением нападения, и техничный плеймейкер — именно то, что нужно нашей команде. Петан обладает сильным хоккейным интеллектом, способен вести игру, создавать голевые моменты для партнеров и забрасывать шайбы самостоятельно. Полезен и в равных составах, и в большинстве. Мягкие руки, отличное катание, умение просчитать комбинацию на несколько ходов вперед — все эти качества сделают «драконов» сильнее в новом сезоне», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 31-летний форвард играл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту», а в сезоне 2024/2025 в составе «Ак Барса» набрал 50 (13+37) очков в 60 матчах.

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Ник Петан
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
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