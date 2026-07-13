«Шанхай Дрэгонс» заключили однолетнее соглашение с форвардом Петаном
«Шанхай Дрэгонс» подписали контракт с нападающим Ником Петаном, сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашение рассчитано на один год.
В прошлом сезоне 31-летний форвард играл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту», а в сезоне 2024/2025 в составе «Ак Барса» набрал 50 (13+37) очков в 60 матчах.
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|4 : 2
|18.10
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|Лада – Динамо М
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|18.10
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