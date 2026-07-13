«Шанхай Дрэгонс» заключили однолетнее соглашение с форвардом Петаном

«Шанхай Дрэгонс» подписали контракт с нападающим Ником Петаном, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 31-летний форвард играл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту», а в сезоне 2024/2025 в составе «Ак Барса» набрал 50 (13+37) очков в 60 матчах.