«Трактор» представил тренерский штаб на новый сезон

Пресс-служба «Трактора» объявила состав тренерского штаба на сезон-2026/27.

Возглавлять челябинскую команду будет Скотт Гордон — о назначении 63-летнего американца сообщалось 14 мая, контракт с ним рассчитан на один год.

Ассистентами главного тренера стали Брэндон Деннис, Дмитрий Черных и Дмитрий Костромитин. Также в тренерский штаб вошли Петер Шкрабел (тренер вратарей), Александр Соловьев (тренер-аналитик), Кирилл Гарифуллин и Михаил Бутуев (тренеры по ОФП).

В сезоне-2025/26 «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина челябинцы проиграли «Ак Барсу» в первом раунде со счетом 1-4. Предыдущим главным тренером команды был казахстанский специалист Евгений Корешков.