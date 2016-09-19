ЦСКА получил права на Ничушкина

Права на Валерия Ничушкина в КХЛ перешли ЦСКА. Сегодня московское "Динамо" и армейцы пришли к окончательному соглашению, и к вечеру 21-летний форвард будет принадлежать красно-синим. Вполне вероятно, что он подпишет с клубом контракт и ближайший сезон проведет в КХЛ. Правда, теперь все зависит от "Далласа", который не спешит подписывать соглашение с хоккеистом. (Алексей ШЕВЧЕНКО)