16:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА получил права на Ничушкина

Валерий НИЧУШКИН. Фото AFP
Валерий НИЧУШКИН. Фото AFP
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Валерий НИЧУШКИН.Ничушкину пора сменить обстановку

Права на Валерия Ничушкина в КХЛ перешли ЦСКА. Сегодня московское "Динамо" и армейцы пришли к окончательному соглашению, и к вечеру 21-летний форвард будет принадлежать красно-синим. Вполне вероятно, что он подпишет с клубом контракт и ближайший сезон проведет в КХЛ. Правда, теперь все зависит от "Далласа", который не спешит подписывать соглашение с хоккеистом. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Искремас

spetrov---------------- Думаю- да. В Эдмонтоне слишком велика концентрация супер-пупер-гиперталантов на один квадратный сантиметр.)) Парень-то талантливый. Уверен, всё у него будет хорошо. Только команду надо сменить.

17:49

spetrov

Искремас, насчет Якупова - думаешь, не его команда? Или что иное?

17:31

spetrov

С Кучеровым думаю - да, не получится. И в сезоне хорошо отыграл, и в ПО. Думаю, любой оценит по достоинству.

17:30

spetrov

Что-то тормознулось у Валерия в прошедшем сезоне в NHL. Предыдущий сезон был более многообещающим.

17:28

.BattleFish.

Про Кучерова забудьте, да и Ничушкину не стоит возвращаться, здесь он точно сгниет!

17:20

ЦСКА 71

Новость пока скорее непонятная, чем оптимистическая. А насчёт Кучерова- камрады, неужели в это кто-то реально верит? Останется он в заокеании, ибо как уже сказал ниже товарищ Марио66 востребован будет в НХЛ. Да и Ничушкин вряд ли останется там без работы.

17:19

Искремас

Печально. Скиснет он у нас. В очередное КХЛовское дерево превратится. Не дай бог Якупов ещё вернется.(

17:03

Марио66

KRAFT-Z, Кучеров ликвиден в НХЛ, с ним не выгорит. Не Тампа, так другие подпишут.

16:56

KRAFT-Z

Очень хорошая новость !!!! А если ещё и с Кучеровым выгорит то ЦСКА фаворит в борьбе за КГ.

16:47

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