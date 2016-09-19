ЦСКА получил права на Ничушкина

Права на Валерия Ничушкина в КХЛ перешли ЦСКА. Сегодня московское "Динамо" и армейцы пришли к окончательному соглашению, и к вечеру 21-летний форвард будет принадлежать красно-синим. Вполне вероятно, что он подпишет с клубом контракт и ближайший сезон проведет в КХЛ. Правда, теперь все зависит от "Далласа", который не спешит подписывать соглашение с хоккеистом. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Искремас
spetrov---------------- Думаю- да. В Эдмонтоне слишком велика концентрация супер-пупер-гиперталантов на один квадратный сантиметр.)) Парень-то талантливый. Уверен, всё у него будет хорошо. Только команду надо сменить.
17:49
spetrov
Искремас, насчет Якупова - думаешь, не его команда? Или что иное?
17:31
spetrov
С Кучеровым думаю - да, не получится. И в сезоне хорошо отыграл, и в ПО. Думаю, любой оценит по достоинству.
17:30
spetrov
Что-то тормознулось у Валерия в прошедшем сезоне в NHL. Предыдущий сезон был более многообещающим.
17:28
.BattleFish.
Про Кучерова забудьте, да и Ничушкину не стоит возвращаться, здесь он точно сгниет!
17:20
ЦСКА 71
Новость пока скорее непонятная, чем оптимистическая. А насчёт Кучерова- камрады, неужели в это кто-то реально верит? Останется он в заокеании, ибо как уже сказал ниже товарищ Марио66 востребован будет в НХЛ. Да и Ничушкин вряд ли останется там без работы.
17:19
Искремас
Печально. Скиснет он у нас. В очередное КХЛовское дерево превратится. Не дай бог Якупов ещё вернется.(
17:03
Марио66
KRAFT-Z, Кучеров ликвиден в НХЛ, с ним не выгорит. Не Тампа, так другие подпишут.
16:56
KRAFT-Z
Очень хорошая новость !!!! А если ещё и с Кучеровым выгорит то ЦСКА фаворит в борьбе за КГ.
16:47