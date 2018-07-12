За игру сборной России на ЧМ было стыдно 1 проценту сограждан

1 июля. Москва. Испания - Россия - 1:1 (3:4 - по пенальти). Игроки сборной России с баннером "Играем за вас!". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

63 процента россиян планируют смотреть финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, сообщает ВЦИОМ. По данным центра, 61 процент респондентов планирует смотреть матч дома или на работе, 1 процент - в кафе или баре, еще 1 процент - в фанзоне и на стадионе "Лужники" в Москве. 23 процента опрошенных россиян считают, что чемпионский титул завоюет Франция. В итоговую победу Хорватии верят 16 процентов соотечесвтенников.

При этом, 70 процентов россиян наблюдают за трансляциями матчей ЧМ-2018. 41 процент из них следил только за выступлением сборной России. Больше половины россиян, 55 процентов респондентов, по-прежнему следят за матчами чемпионата.

Выступление национальной команды на чемпионате мира, в первую очередь, вызвало у россиян гордость (47 процентов), радость (36) и уважение (35). 28 процентов опрошенных испытывали надежду, а 21 - восхищение. Разочарованы игрой сборной были 8 процентов опрошенных. Грустили во время ее игр 7 процентов опрошенных. Чувство стыда за игроков сборной испытывал 1 процент россиян.

Сборная России на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти). Решающий матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

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