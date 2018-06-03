Роналду на чемпионате мира будут охранять боец ММА и бывший десантник

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предстоящего чемпионата мира будет находиться под охраной бойца ММА Гонсало Сальгадо и бывшего десантника Нуно Марекоса, сообщает Mirror. Последний уже обеспечивал охрану 33-летнего португальца во время финала Лиги чемпионов в Киеве.
Сальгадо выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжелом весе с 2006 по 2011 год. Марекос, являющийся представителем частной охранной фирмы в Португалии, в свободное время подрабатывает тореадором недалеко от Лиссабона.
В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Португалия встретится с Испанией, Марокко и Ираном.
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maks55555
А нам все равно, хоть боимся мы и Роналду и Месси с Салахом)))
22:46
serzheo
А нам все равно, хоть боимся мы волка и сову.
22:34
Нефилим
Как беспалевно таскать за собой любовника, да еще и не одного)
22:30
баламошка
Ну и прально, неча к Кристинке нашей приставать, гомики проклятые!)
21:58
andyk82
охранять от женщин?
21:53