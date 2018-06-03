21:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду на чемпионате мира будут охранять боец ММА и бывший десантник

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
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Нападающий сборной Португалии  Криштиану Роналду во время предстоящего чемпионата мира будет находиться под охраной бойца ММА Гонсало Сальгадо и бывшего десантника Нуно Марекоса, сообщает Mirror. Последний уже обеспечивал охрану 33-летнего португальца во время финала Лиги чемпионов в Киеве.

Сальгадо выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжелом весе с 2006 по 2011 год. Марекос, являющийся представителем частной охранной фирмы в Португалии, в свободное время подрабатывает тореадором недалеко от Лиссабона.

В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Португалия встретится с Испанией, Марокко и Ираном

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КОММЕНТАРИИ (5)
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maks55555

А нам все равно, хоть боимся мы и Роналду и Месси с Салахом)))

22:46

serzheo

А нам все равно, хоть боимся мы волка и сову.

22:34

Нефилим

Как беспалевно таскать за собой любовника, да еще и не одного)

22:30

баламошка

Ну и прально, неча к Кристинке нашей приставать, гомики проклятые!)

21:58

andyk82

охранять от женщин?

21:53

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