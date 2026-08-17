Организация FairSquare выступила против допуска Инфантино к выборам главы ФИФА

Некоммерческая организация FairSquare обратилась в комитет по управлению, аудиту и соблюдению правил Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отказать действующему президенту организации Джанни Инфантино в возможности баллотироваться еще на один срок, сообщает The Athletic.

По данным источника, до обращения в ФИФА FairSquare передала в Международный олимпийский комитет 10-страничный документ, в котором раскритиковала Инфантино за отмену дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026. Также организация обвинила президента ФИФА в нарушении клятвы, произнесенной в 2020 году в офисе МОК в Лозанне. В ней Инфантино обещал действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

МОК отказался рассматривать жалобу FairSquare.

Балогун был дисквалифицирован после получения красной карточки в матче 1/16 финала ЧМ со сборной Боснии и Герцеговины (2:0). Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию, благодаря чему форвард смог принять участие в поединке 1/8 финала турнира против Бельгии (1:4).

Позже президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с Инфантино по вопросу возможного участия Балогуна в матче с бельгийцами.